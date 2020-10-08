Москва, , 10:59 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов участвовать в телепроектах канала «Первый космический», который создают в настоящее время. Об этом он сообщил в опубликованном 8 октября интервью ТАСС.

«Если позовут», — ответил Рогозин на вопрос, собирается ли он вести программу на новом канале.

Глава Роскосмоса рассказал, что у него очень мало свободного времени, но он постарается поучаствовать в передачах.

Передачи «Первого космического» будут выходить на YouTube. В них можно демонстрировать в режиме реального времени, предположил он, подготовку ракет к старту или работу космонавтов на орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос намерен запустить собственный телеканал совместно с одним из отечественных спутниковых вещателей. Ожидается, что передачи «Первого космического» начнут выходить в ближайшие месяцы.

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