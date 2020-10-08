Москва, , 10:51 — REGNUM В России могут скорректировать данные о смертности жителей страны от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Он отметил, что смертность в стране выросла, но в статистике учитываются и люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, которые и без коронавируса «умерли бы на несколько месяцев позже».

«Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать её в меньшую сторону», — заявил в интервью газете « Известия » Малков.

Читайте также: Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в августе коронавирус был признан основной причиной смерти 3222 человек в России. Для сравнения: в июле этот показатель составил 4863 человек. Ещё в 641 случае COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, у 1078 умерших пациентов COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.