Махачкала, , 10:51 — REGNUM Главный бухгалтер детско-юношеской спортивной школы Бабаюртовского района Дагестана заподозрена в хищении бюджетных денег. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2018—2019 годы подозреваемая вносила в ведомости о начислении заработной платы ложные сведения, тем самым незаконно завышала зарплату себе и директору спортшколы. В результате похищены и растрачены бюджетные средства в размере свыше 160 тыс. рублей.

Главбух подозревается в мошенничестве, растрате вверенного имущества и служебном подлоге. Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету Бабаюртовского района.