Пермь, , 10:49 — REGNUM Пермский край вошел в число пилотных регионов России, для оформления современных загранпаспортов начнут использовать криптокабины. Оборудование уже установлено в шести филиалах МФЦ региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Планируется, что процедура оформления загранпаспорта с биометрическими данными займет около месяца, а новая услуга станет доступна до конца 2020 года.

Криптокабины появились в Перми, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, краснокамске, Чайковском. Завершены пусконаладочные работы. Теперь МФЦ предстоит пройти процедуру по аттестации оборудования и обеспечению его информационной безопасности, а также подключить криптокабины к системе межведомственного электронного взаимодействия и обучить сотрудников использованию оборудования.

Предполагается, что в конце 2020 года криптокабины уже будут готовы к считыванию биометрических данных для оформления заграничных паспортов.

Крипоткабина представляет собой программно-технический комплекс, внешне напоминающий фотокабину. В ней установлены цифровая фотокамера, сканер для отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.

Криптокабина позволяет оформлять загранпаспорт нового поколения без участия сотрудников МВД. Человеку достаточно будет прийти в филиал МФЦ и получить специальный штрих-код, который необходимо просканировать в криптокабине и следовать подсказкам на экране монитора и голосового помощника.