Астрахань, , 10:49 — REGNUM В Астраханской области 8 октября подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 7566 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 904 человека.

Выздоровели 6819 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 126 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,12 — на 0,07 больше, чем в предыдущие сутки.

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