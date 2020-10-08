Астрахань, 8 октября 2020, 10:49 — REGNUM В Астраханской области 8 октября подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе зарегистрировано 7566 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 904 человека.
Выздоровели 6819 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 126 человек скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,12 — на 0,07 больше, чем в предыдущие сутки.
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