Ставрополь, , 10:50 — REGNUM Новый антирекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 7 октября в крае инфекцию выявили у 155 человек, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Прежний максимум составлял 153 случая, он был зафиксирован дважды — 2 и 6 октября.

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По данным на утро 8 октября, на Ставрополья зарегистрировано почти 17,3 тыс. фактов заражения коронавирусом. При этом наиболее сложной ситуация в крае оказалась именно в осенние месяцы: если весной-летом наибольший суточный прирост составлял 141 случай, то с 21 сентября этот показатель ни разу не опускался ниже 142.

За минувшие сутки на Ставрополье в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 145 человек, заразившиеся коронавирусом. Всего в крае к настоящему времени переболели более 12,4 тыс. человек, или почти 71,9% инфицированных. Умерли в регионе 340 пациентов с COVID-19, трое из них скончались накануне.