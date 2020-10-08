Брянск, , 10:53 — REGNUM В Брянской области 8 октября подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Количество выздоровевших пациентов составляет 7971, из них 58 выписаны за прошедшие сутки. Летальных исходов не зарегистрировано.

За сутки лаборатории провели 2006 исследований, всего специалисты проверили 184 тыс. 212 тестов.