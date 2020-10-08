Москва, , 10:46 — REGNUM Штаммы вирусов гриппа постоянно мутируют, потому вакцинацию проводят ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Состав вакцин, пояснили в ведомстве, постоянно обновляют, чтобы он «не отставал» от изменившихся штаммов. Иммунный ответ организма ослабевает через некоторое время после вакцинации. Наиболее опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей и тех, кто страдает о хронических заболеваний.

При масштабной вакцинации формируется коллективный иммунитет. Он препятствует распространению вируса гриппа, добавили специалисты.

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