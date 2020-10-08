Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Школьные каникулы в Ростовской области могут быть продлены до двух недель. Продолжительность отдыха между учебными четвертями будет зависеть от эпидситуации конкретного образовательного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

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"Девять дней — это средняя цифра, где ситуация стабильна. Это отдалённые населённые пункты. Роспотребнадзор предписания официального не сделал. Лишь предложил. Учитывая предложение, определили период на усмотрение образовательных организаций», — уточнили власти.

Напомним, что донским образовательным организациям дали право самим определить дату начала каникул. Ориентировочно они начнутся 21 октября. Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв предложил определить единую дату начала каникул и продлить их до двух недель с целью разобщения детей.

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