Оренбург, , 10:33 — REGNUM Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова пояснила, почему не всех пациентов терапевты направляют на сдачу теста на коронавирус. В прямом эфире в Instagram глава ведомства подчеркнула, что взять у каждого пациента с признаками ОРВИ анализ на коронавирус — это запредельный объем.

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По словам Савиновой, сегодня лаборатории обследуют и медики берут мазок согласно санитарным правилам и методическим рекомендациям Минздрава РФ у пациентов с пневмонией, пожилых людей с респираторной инфекцией и контактных в семейных и производственных очагах. С таким объемом регион справляется.

Избирательно делают КТ-обследование. В методических рекомендациях Минздрава нет требования делать компьютерную томографию каждому пациенту с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

«КТ — это серьёзная лучевая нагрузка, и делается это исследование по медицинским показаниям. Если врач видит подозрение на пневмонию, в таком случае КТ будет сделана однозначно. Если у пациента клиника ОРВИ, то показания для проведения компьютерной томографии нет. Сам по себе диагноз COVID-19 — еще не показание для компьютерной томографии», — подчеркнула Татьяна Савинова.

Напомним, в Оренбуржье всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Каждые сутки выявляют более ста носителей коронавируса. От большой нагрузки выходят из строя компьютерные томографы. В минздраве заявили о том, что служба здравоохранения перегружена, но с точки зрения материально-технического обеспечения, регион абсолютно готов к оказанию помощи тяжело больным.

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