Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 8 октября в федеральном оперативном штабе. Это на один случай меньше, чем было выявлено днем ранее.

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Общее количество выявленных в регионе случаев инфицирования составляет 8835 за всё время пандемии. Выздоровели 5726 человек, в том числе 30 человек — за последние сутки. От COVID-19 скончались 100 жителей Ленобласти, за последние сутки летальных исходов не было.

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На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

— в первой («красной») Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;

— во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;

— в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.

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