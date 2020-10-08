Уфа, , 10:29 — REGNUM Один пациент с COVID-19 за сутки скончался в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в Башкирии умерли 43 пациента с COVID-19.

Отмечается, что всего в регионе было выявлено 9144 случаев заражения коронавирусом, в том числе 46 — за минувшие 24 часа. При этом выздоровели 8273 человек, включая 39 человек за последние сутки.

Лечение в больницах продолжают 108 пациентов, а 720 человек лечатся дома.