Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус проверили 29,5 тыс. человек. Об этом сообщает 8 октября городской оперативный штаб.

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Это примерно на 500 человек больше, чем днем ранее. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что в среднем в Северной столице ежедневно тестируют около 22 тыс. человек, так что показатель 8 октября приближен к текущим максимальным значениям.

Под медицинским наблюдением в городе находятся 2658 человек, из них 21 человек размещен в обсерваторе, 1773 человека находятся на самоизоляции. В справочную службу по теме коронавируса обратились 315 граждан.

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