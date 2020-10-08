Джакарта, 8 октября 2020, 10:24 — REGNUM Демонстрация против закона о создании рабочих мест недалеко от государственного дворца в Индонезии переросла в столкновения с полицией, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что сотни демонстрантов вытеснили сотрудников полиции, чтобы приблизиться к президентскому дворцу.
По данным источника, демонстранты начали забрасывать камнями офицеров полиции. Толпа попыталась проникнуть в хорошо охраняемый государственный дворец. Протестанты также забрасывали сотрудников полиции пластиковыми бутылками.
Полиция призвала протестующих разойтись.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии перекрыла дорогу, ведущую к президентскому дворцу перед началом студенческой демонстрации против ратификации закона о создании рабочих мест.
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