Джакарта, , 10:24 — REGNUM Демонстрация против закона о создании рабочих мест недалеко от государственного дворца в Индонезии переросла в столкновения с полицией, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что сотни демонстрантов вытеснили сотрудников полиции, чтобы приблизиться к президентскому дворцу.

По данным источника, демонстранты начали забрасывать камнями офицеров полиции. Толпа попыталась проникнуть в хорошо охраняемый государственный дворец. Протестанты также забрасывали сотрудников полиции пластиковыми бутылками.

Полиция призвала протестующих разойтись.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии перекрыла дорогу, ведущую к президентскому дворцу перед началом студенческой демонстрации против ратификации закона о создании рабочих мест.

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