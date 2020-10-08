Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 472 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 8 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 10 255 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 5553 человека победили инфекцию, в том числе 318 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 66 человек с диагнозом COVID-19, в том числе четверо за последние сутки. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1338. На карантин помещены 5574 человека.

Стоит отметить, что 7 октября министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о повышении на зарплаты работающим в ковидных госпиталях медикам на 50%. Всего в стране 70 таких медицинских учреждений.

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