Барнаул, , 10:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались десять человек, у которых был выявлен коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в правительстве региона, в трёх случаях смерть наступила от COVID-19, в семи — от иных причин.

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За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 557 пациентов с коронавирусом. 246 человек умерли от COVID-19, 307 — от иных причин. Ещё по четырём случаям проводится экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Алтайском крае скончались также десять пациентов с SARS-CoV-2.

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На сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 14 711 человек.

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