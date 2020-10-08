Калуга, , 10:32 — REGNUM В Калужской области будет ужесточён контроль за соблюдением масочного режима, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам совещания в региональному министерстве конкурентной политики.

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На совещании было отмечено, что ношение масок и обеспечение социальной дистанции посетителей и наличие дезинфицирующих средств остается обязательным требованием для предприятий торговли и общественного питания. С марта 2020 года и по настоящее время ведомством совместно с управлением административно-технического контроля области было проверено 695 торговых объектов, составлен 61 акт о нарушениях продавцами масочного режима.

Предприятиям торговли и сферы услуг предложено исключить обслуживание посетителей без масок, предусмотрев возможность бесплатной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты. Одновременно предприятия торговли несут ответственность за обслуживание покупателей без масок. В случаях фактов продажи товаров покупателям без средств индивидуальной защиты, контрольно-надзорными органами будут предприняты меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности торговой организации. Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, продавцы должны соблюдать масочный режим и при появлении покупателя в магазине без маски вправе отказать ему в допуске на территорию магазина и в обслуживании на кассе.

Масочный режим в магазинах, общественном транспорте и других общественных местах в Калужской области был продлён до 31 октября 2020 года.

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