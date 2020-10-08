Москва, , 10:16 — REGNUM Глава Роскосмоса назвал шуткой планы раскрасить российские ракеты под хохлому или гжель.

«Я же с иронией сказал … Не виноват, что у кого-то плохо с чувством юмора», — сказал Рогозин в интервью ТАСС.

По его словам, ирония и юмор помогают справиться с напряжением на работе.

Напомним, в августе в программе Юрия Костина на YouTube Рогозин предложил поддержать народные промыслы и украсить российские космические корабли хохломой и гжелью.

Ранее Рогозин заявил, что первый полет новейшего российского космического корабля «Орел» с космодрома Восточный состоится в ноябре-декабре 2023 года.

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