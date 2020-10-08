Хабаровск, , 10:29 — REGNUM В Хабаровске до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 290 км дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: В районах Хабаровского края ситуация с дорогами «аховая»: глава региона

Федеральная программа действует в Хабаровске с 2017 года. За это время отремонтировали 181 км автотрасс на 145 улицах, установили и реконструировали 4 км линий наружного освещения, смонтировали 25 систем фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также обустроили светофоры и барьерные ограждения на 62 перекрестках.

В текущем году ремонтные и восстановительные работы ведутся на 47 объектах общей протяженностью в 43,5 км. Полностью отремонтированы уже 37 трасс, остальные 10 будут закончены до 30 октября.

С 2021 по 2024 годы запланирован ремонт 290 км городских транспортных артерий. Самые крупные объекты: Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, Павла Морозова на участке от Богачева до Прогрессивной, Аэродромная — Целинная.

Перечень объектов формируется с учётом обращений жителей города и аварийности дорожных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, в «районах ситуация с дорогами «аховая». В этом году приступили к ремонту дороги «Новый Ургал — Чегдомын», участка дороги «Комсомольск — Березовый».