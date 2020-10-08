Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Его целью является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,909 к 2024 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2019 году 8,5 тысяч женщин изъявили желание прервать беременность. Всем им сделаны аборты.

Для изменения ситуации в Оренбуржье налажено межведомственное взаимодействие по профилактике абортов, усилена работа кабинетов медико-социальной помощи, активизирована деятельность методического центра на базе городской клинической больницы № 2 Оренбурга.

Для медиков и соцработников практикуют тренинги по работе с женщинами, планирующими прервать беременность. Обсуждаются этапы профилактики абортов и консультирования в ситуации репродуктивного выбора, ведется командная работа с группой риска.

Информационно-просветительская работа проводится и с молодежью. На выездных встречах специалисты управления семейной политики минсоцразвития обсуждают со студентами причины демографического кризиса, влияние мер соцподдержки на рождаемость.

В регионе ведется работа, направленная на предотвращение отказов от новорожденных. Она дает свои положительные результаты. В 2020 году трое из четырех женщин после работы с ними психологов и соцработников изменили решение и теперь воспитывают детей.