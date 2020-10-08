Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Тёплая погода в Санкт-Петербурге сохранится еще на один день. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 8 октября в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, температурный фон останется на 4−5 градусов выше обычных для этого времени года значений.

Дома на набережной Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Метеорологические условия 8 октября в Северной столице будет определять периферия циклонического вихря.

«Он сохранит погоду облачной с прояснениями, местами вызовет небольшие дожди. Температурный фон останется на 4−5° выше обычных для этого времени года значений», — уточнил специалист.

Температура воздуха +14… +16 градусов, по области +12… +17 градусов. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.