Уфа, , 10:11 — REGNUM Известный в Башкирии адвокат, инфицированный коронавирусом, скончался в больнице региона. Об этом 7 октября сообщает «Комерсантъ-Уфа», ссылаясь на сына адвоката.

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По информации журналистов издания, адвокат Алексей Зеликман скончался 7 октября в ГКБ №8 Уфы, где он два дня лечился от COVID-19. Еще поздно вечером 6 октября он общался в мессенджерах Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества, членом которого он был.

Отмечается, что адвокат вел резонансные дела, такие как дело экс-вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова, которого обвиняли в превышении полномочий: он был оправдан судом.

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