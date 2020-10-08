Москва, , 10:06 — REGNUM Прививку от нового коронавируса вакциной российского производства «Спутник V» сделал себе глава Росстата Павел Малков. Он заявил об этом 8 октября в интервью газете «Известия».

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"Да. Двухкомпонентная прививка, два укола с перерывом в 21 день», — сказал Малков в ответ на вопрос, делал ли он себе прививку от SARS-CoV-2 вакциной российского производства.

Также он уточнил, что при этом у него не было никаких особенных ощущений после того, как он привился.

«Ни температуры, ни озноба не было, только усталость под конец рабочего дня», — отметил глава Росстата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ещё 1341 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве.