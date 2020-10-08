Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону городские медицинские учреждения получили 30 автомобилей. Машины переданы хозяйственным управлением в целях более оперативной помощи пациентам. Об этом сообщили глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

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«Сейчас все мы переживаем непростое время. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией колоссально возросла нагрузка на участковых врачей. Нами инициирована передача дополнительных машин медицинским учреждениям Ростова. Уверен, что данная мера позволит облегчить труд медиков и сделает медицинскую помощь более мобильной, а значит и более доступной», — написал сити-менеджер в Instagram.

Транспорт, который поступит в распоряжение в поликлинические отделения больниц, участковым службам и кабинетам неотложной помощи 21 учреждения здравоохранения, будет регулярно проходить дезинфекцию.

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