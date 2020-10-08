Джакарта, , 09:54 — REGNUM Полиция Индонезии перекрыла дорогу, ведущую к президентскому дворцу перед началом студенческой демонстрации против ратификации закона о создании рабочих мест, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что дорога будет перекрыта 8 октября 2020 года с 11:00 по местному времени. Были изменены транспортные маршруты вблизи дворца.

По последним данным, полиция арестовала несколько молодых людей в районе национального монумента. До сих пор ни один орган не объяснил факт ареста.

Помимо президентского дворца, власти усилили охрану вокруг здания парламента Индонезии в Джакарте. Перед зданием развернуты силы полиции и военные.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения с полицией произошли во время демонстрации студентов в Бекаси, выступающих против принятого властями Индонезии закона о создании рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть студентов пострадали во время протестов в Индонезии

Читайте развитие сюжета: В Индонезии демонстранты предприняли попытку штурма президентского дворца