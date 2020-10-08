Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 7 октября скончались ещё двое пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умер мужчина в возрасте 72 лет. А его ровесник ушёл из жизни по другим причинам. У него были атеросклероз сердца и хроническая сердечная недостаточность.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли 133 гражданина. Ещё 382 скончались от других причин.