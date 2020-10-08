Москва, , 09:53 — REGNUM Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева стала почётным членом Российской академии художеств. Об этом свидетельствует персональная страница Васильевой на сайте РАХ.

В анкете на странице Васильевой указано, что звание почётного члена академии ей присвоено в 2020 году. Из анкеты также следует, что она — «юрист, художник, искусствовед», а также член Творческого союза художников России.

Отмечается также, что, помимо юридического образования, Васильева закончила сразу несколько вузов в 2018 году — в том числе и британских. Также указывается, что в период с 2012 по 2020 годы она была юристом и партнёром в управляющей компании.

Помимо этого, на сайте указано, что Евгения Васильева — автор 15 художественных монографий, участник более 15 групповых выставок и более десятка персональных выставок. Интересно, что, согласно указанным данным, работы Васильевой «представлены в коллекциях Пьера Кардена (Франция), Музея Современного Искусства г. Гибеллина (Италия), епархиального музея г. Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных собраниях современного искусства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года районный суд по месту нахождения колонии, в которой находилась Евгения Васильева, принял решение о немедленном условно-досрочном освобождении после ходатайств адвокатов и положительной характеристики от администрации колонии.