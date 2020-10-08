Барнаул, , 09:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 134 человек, за весь период — у 14 711. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в краевом правительстве.

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Выздоровели 69 пациентов. Общее число выздоровевших выросло до 12 721.

По состоянию на 8 октября в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 526 658 человек, в том числе 6154 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Алтайском крае было выявлено 129 случаев заражения коронавирусом.

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