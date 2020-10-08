Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM К началу 2021 года в Петербурге может быть около 50 тыс. зараженных коронавирусом. Такой пессимистичный прогноз подготовил комитет по здравоохранению на основании собственных расчетов.

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Согласно этим расчетам, пик пандемии придется на январь, причем в лучшем случае к 24 января в Петербурге будет почти 39 тыс. больных COVID-19, в худшем — почти 49 тыс. уже ко 2 января, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на участников совещания в Смольном и проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова.

Существует и альтернативный сценарий от Роспотребнадзора: согласно прогнозам ведомства, пик пандемии Петербург пройдет к концу 2020 года. В оптимистичном варианте к 17 декабря в городе будет почти 11 тыс. больных COVID-19, в пессимистичном — 20 тыс. к 3 декабря.

Разница в двух прогнозах возникает потому, что Роспотребнадзор считает только число положительных тестов на коронавирус, а комитет по здравоохранению — всех госпитализированных с COVID-19 и пневмонией.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, именно на число заболевших, исходя из возможностей медицинской системы, будут ориентироваться власти при введении повторных ограничений в городе. «Когда больных придется размещать в коридорах, начнем вводить», — цитирует его издание.

Добавим, к 7 октября больных COVID-19 лечат в 13 стационарах. По словам губернатора Александра Беглова, сейчас в городе свободно 17% коек. Максимально Петербург готов развернуть 13 тыс. мест для коронавирусных пациентов.

По словам Елина, пока Смольный рассчитывает, что минимум половина всех инфицированных останется на лечение дома. Власти также будут педалировать тему ношения масок и перчаток в общественных местах. «Если носить не будут и мы пойдем по пессимистичному сценарию, то введем», — утверждает Елин о перспективах локдауна.

Речь идет о комплексном закрытии мест скопления людей: фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных центров. По данным издания, этот подход поддержала и глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова. Параллельно транспортный блок должен будет решить, как ограничить скопление граждан в транспорте.

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