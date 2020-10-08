Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону транспортные компании обязаны проводить дезинфекцию подвижного состава. Автобусы, троллейбусы и трамваи выходят на линию только после санитарной обработки. Меры предприняты в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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«Салон общественного транспорта — потенциально опасное с эпидемиологической точки зрения место. Мы контролируем соблюдение санитарных норм перевозчиками, однако большая часть ответственности за своё здоровье приходится именно на пассажиров. Призываем ростовчан в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты: маски или респираторы», — отметил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

В настоящее время городские маршруты обслуживают 13 автотранспортных предприятий. Все компании обеспечены средствами для дезинфекции. Возобновлена работа мобильных пунктов обработки подвижного состава на конечных остановках.

Водителям при выходе на маршруты выдают маски, перчатки, антисептики, в том числе для дезинфекции салона в течение дня.