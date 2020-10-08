Благовещенск, , 09:49 — REGNUM В Амурской области добровольцам сделали прививки от коронавирусной инфекции. Первыми двухвекторную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» получили врачи и старшая медсестра инфекционного госпиталя, развернутого на базе Благовещенской городской клинической больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: На Чукотке добровольцы начали прививаться от коронавирусной инфекции

Специалисты пояснили, что вакцина хранится и перевозится при температуре минус 18 градусов. Затем в течение 15−20 минут её размораживают при комнатной температуре. После этого она годна для использования всего в течение 30 минут.

Вакцина вводится в два этапа — вторая прививка проводится через 21 день после первой. Противопоказана вакцина беременным и кормящим грудью женщинам, людям с непереносимостью компонентов и с острыми, хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в Анадыре началась вакцинация против COVID-19. Первые добровольцы сделали прививки на базе Чукотской окружной больницы.