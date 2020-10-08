Пекин, , 09:48 — REGNUM В связи с приближением конца восьмидневных национальных праздников, в Китае ожидается резкий всплеск железнодорожных поездок, сообщили 8 октября в компании China State Railway Group Co., Ltd.

Так, 13 млн железнодорожных поездок ожидается 8 октября, в связи с чем дополнительно 1234 поезда было запущено в эксплуатацию для удовлетворения пикового спроса на туристические поездки.

В Китае уже восемь дней подряд наблюдается превышение отметки 10 млн железнодорожных поездок в сутки, сообщает железнодорожный оператор страны.

Напомним, что с 1 по 8 октября этого года весь Китай отмечает сдвоенные праздники — День образования КНР и Праздник Середины осени.