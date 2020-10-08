Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM В Ростовской области спасатели предупредили об усилении ветра и угрозе возникновения пожаров. В связи с этим жителей призывают быть внимательными и осторожными при обращении с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В период с 7 по 11 октября в Ростове-на-Дону и области сохранится чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим на Дону действует особый противопожарный режим. Ситуация осложнится усилением восточного и юго-восточного ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

В таких условиях значительно сложнее справиться с ландшафтными и природными пожарами, напоминают спасатели.