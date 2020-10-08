Орск, Оренбургская область, , 09:44 — REGNUM Орский драмтеатр Оренбургской области отменил спектакли, запланированные с 9 по 11 октября. Причиной стала болезнь двух ведущих артистов. Об этом сообщил худрук театра Денис Радченко.

Возврат билетов возможен через кассу. Если покупка билеты осуществлялась online, то сумма вернётся автоматически, отметили в учреждении культуры.

Стоит отметить, 9 и 10 октября в Орском театре должна была состояться премьера спектакля «Мой бедный Марат» — притча о трех самураяхпо пьесе Алексея Арбузова.