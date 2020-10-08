Москва, , 09:43 — REGNUM В государственной корпорации «Роскосмос» после проведенных там внутренних аудиторских проверок могут быть заведены новые уголовные дела. Об этом 8 октября сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

«Конечно (будут новые уголовные дела), ведутся проверки», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Рогозин указал, что у него «нулевая терпимость» по отношению к воровству и коррупции.

«Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза», — отметил глава Роскосмоса.

При этом он уточнил, что госкорпорация занимается созданием боевой ракетной техники и производством материальной части стратегического ядерного потенциала России, и, следовательно, «воры фактически наносят урон обороноспособности государства, это измена и предательство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что создание сверхтяжелой ракеты «Енисей-1» обойдется России в сумму около 1 трлн рублей.