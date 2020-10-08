Москва, , 09:40 — REGNUM Пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург» в конце 2011 года мог привести к катастрофическим последствиям, поскольку на её борту находились баллистические ракеты. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Она стояла на ремонте, загруженная баллистическими ракетами и торпедами. Ночью нужно было принимать срочные меры, чтобы избежать катастрофических последствий», — сказал он в интервью ТАСС.

Он напомнил, что субмарину восстанавливали полтора года, после чего она вернулась в строй.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2011 года в ходе доковых работ, выполнявшихся на СРЗ-82 в посёлке Росляково Мурманской области, на ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Екатеринбург» произошло возгорание. В результате пожара часть забортных приборов гидроакустической системы субмарины была выведена из строя, повреждены элементы носовой оконечности АПЛ. В результате происшествия пострадали 11 человек, жертв не было.