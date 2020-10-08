Москва, , 09:37 — REGNUM Ситуация с ростом числа заразившихся коронавирусом в России является сложной. Об этом 8 октября заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

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По его словам, на сегодняшний день ежедневное увеличение числа случаев инфицирования SARS-CoV-2 очевидно. При этом, отметил Авдеев, рост числа заболевших особенно заметен в Москве.

«Ситуация сложная действительно», — заявил в беседе с ТАСС пульмонолог.

При этом он отметил, что в стране ещё с весны подготовлена «определённая госпитальная база с койками, оборудованием, и самое важное, что есть для этого, ― кадры». Поэтому Авдеев надеется, что текущих резервов для борьбы с пандемией коронавируса в России будет достаточно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении эпидемической ситуации в России, связанной с распространением коронавирусной инфекции. По её словам, примерно в 60 субъектах России отмечен рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, «плохим знаком» является рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей. Также Попова не исключила ужесточения уже введённых из-за пандемии коронавируса правил и предписаний, в случае если жители страны не будут им следовать.

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