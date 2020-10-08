Москва, , 09:36 — REGNUM Московские власти ожидают, что уже принятых в столице мер против распространения коронавируса будет достаточно. Об этом агентству ТАСС заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

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"Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно», — сказал Данчиков.

Он напомнил об уже принятых мерах в виде ограничения на выход из дома пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями, продления каникул в школах и перевода 30% сотрудников предприятий на удалённый режим.

Данчиков также вновь подчеркнул важность использования защитных средств в общественных пространствах и на рабочих предприятиях.

Чиновник считает, что таких мер достаточно для того, чтобы избежать новых ограничений, но все эти меры должны строго выполняться. Он напомнил также, что за неисполнение требований предприятиями предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении — приостановка деятельности.