Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве сотрудники полиции и инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели разъяснительные беседы с пенсионерами, посетившими театры, пишет газета «Комсомольская правда».

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Участники рейда в театре «Сатиры» и в «Ленкоме» выявляли людей старше 65 лет среди посетителей театров и проводили беседы.

«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей», — цитирует издание слова главного инспектора ОАТИ Яна Поплавского.

По его словам, пожилым людям выдавались уведомления, что они должны оставаться дома.

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