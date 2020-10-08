Кызыл, , 09:34 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, почти половина из них зарегистрирована в Кызыле.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Также диагноз подтвердился у жителей Тандинского, Тес-Хемского, Кызылского и ряда других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 8056. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 7339 человек.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 37 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 26», — отметили в минздраве.

Напомним, ранее в регионе зарегистрировали 101 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве подтвердили более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом