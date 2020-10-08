Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве во время пандемии коронавируса более чем на треть вырос спрос на услугу кремации. Об этом заявил директор столичной похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов, передаёт РБК.

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Екимов пояснил, что ранее на 53% таких захоронений приходилось около 47% традиционных захоронений в землю. В настоящее время кремация происходит в 70% случаев. Рост на 38%.

В период пандемии обязательной кремации больных COVID-19 Роспотребнадзор не вводилось. Однако родственники умерших погребению в землю предпочитали кремацию. Екимов подчеркнул, что Москва — один из немногих мегаполисов, который дает возможность выбора формы погребения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 октября, в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

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