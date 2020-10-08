Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновске за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, также превышен недельный эпидпорог. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.

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По данным ведомства, в Ульяновске на 40 неделе (с 28 сентября по 4 октября) зарегистрировано 8411 случаев заболевания ОРВИ, что на 11,2% выше недельного эпидемиологического порога, в том числе на 29% — в группе детей от семи до 14 лет, на 122,5% — среди несовершеннолетних старше 15 лет.

В Ульяновске на 40-й неделе по сравнению с 39-й заболеваемость выросла на 3,24%. Показатель заболеваемости ОРВИ в городе составил 129,27 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза больше по сравнению со среднеобластным уровнем — 83,28 на 10 тыс. населения.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что случаев гриппа в регионе не зафиксировано. В ведомстве также полагают, что с учётом введения каникул в школах уровень заболеваемости ОРВИ среди детей должен стабилизироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последнюю неделю заболели ОРВИ более 10,3 тыс. человек, что на 13,3% больше недельного эпидемического порога по совокупному населению. Наибольший рост заболеваемости — среди детей от семи до 14 лет, а также старше 15 лет.

Напомним, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 16 600 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 13 691 пациент, умерли 173 человека. Ранее региональные власти направили заявку в федеральное правительство на строительство госпиталя для больных COVID-19 на 285 коек с возможностью увеличения до 570 мест.