Москва, , 09:23 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что советнику Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, будет вынесен оправдательный приговор.

«(Сафронов) останется (советником главы Роскосмоса) до решения суда. Надеюсь, оправдательного», — сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Он заявил, что не верит в предательство Сафронова, однако допускает, что в результате следственных мероприятий «может быть доказано другое».

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были Соединенные Штаты.

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