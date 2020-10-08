Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 36 миллионов. Это 8 октября следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 09:00 мск в мире было выявлено 36 156 547 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (7 549 794 заразившихся), Индия (6 825 655) и Бразилия (5 000 694).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 055 684 и что в настоящее время 25 237 110 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса из-за разногласий политического плана появится в стране после выборов президента.