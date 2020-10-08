Оренбург, , 09:29 — REGNUM Оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв считает, что предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко касается, не столько увеличения свободы для губернаторов, сколько увеличения денег, о расходовании которых главы субъектов РФ принимали бы самостоятельное решение.

«Свобода — есть осознанная необходимость, — заявил как-то Бенедикт Спиноза, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила для губернаторов больше финансовой свободы. При этом она сказала, что помимо свободы нужно давать больше средств в регионы, чтобы губернаторы сами определяли приоритеты их расходования. Несколько странных моментов. Первый — осознали ли сами губернаторы необходимость такой свободы? Ведь — больше средств потребует больше ответственности, а у нас не всегда выполняются в полной мере нацпроекты, то есть средства просто не осваиваются. Это прекрасно видно каждому жителю Оренбурга, который в октябре передвигается вдоль раскопанных улиц города, которые ремонтируются в рамках БКАД», — отметил политтехнолог в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Вторым странным моментов Шкилёв считает то, что Валентина Матвиенко предлагает давать больше средств в регионы. Эксперт подчеркнул — известно, что федеральный центр дает в основном целевые средства. Например, дает на строительство новых школ, но не дает на ремонт действующих.

«Так может, вместо того, чтобы больше ДАВАТЬ средств, надо их просто меньше ЗАБИРАТЬ из регионов? Тогда губернаторы будут заинтересованы и в развитии малого и среднего бизнеса, как налогооблагаемой базы, так и в более компетентной и менее коррупционной системе расходования и реализации бюджета. А там, может быть, дойдет и до работы с обратной связью от жителей региона, которым не всегда нужна новая дорога, но нужен ФАП или ремонт крыши детского сада. По сути, предложение спикера Совфеда — это не про больше свободы, это про больше денег», — резюмировал Кирилл Шкилёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила министру финансов России Антону Силуанову дать больше финансовой свободы губернаторам. «Надо давать больше свободы, надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты на их расходование, им на земле все это лучше видно», — сказала она.

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