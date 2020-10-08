Москва, , 09:16 — REGNUM В Москве 8 октября ожидается тёплый день, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится влиянием тёплого атмосферного фронта, из-за чего кое-где могут брызнуть незначительные осадки, но это не помешает температурному фону повыситься, и оказаться на восьми-девяти градусов теплее положенного по климатической норме», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Московской области — до 20 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, северные районы Китая накроет холодный фронт, который принесёт резкое падение температур и сильные ветры в ближайшие несколько дней.

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