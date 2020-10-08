Москва, , 09:09 — REGNUM Спрос на кремации в Москве во время пандемии коронавируса увеличился, сообщил руководитель столичного ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК.

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По его словам, с приходом пандемии изменились стандартные пропорции в похоронных услугах. Стандартно услуги кремации оказываются в 53−54% случаев, а 46−47% всех захоронений производится в землю. С начала распространения коронавируса доля кремаций достигла 70−72%.

Екимов отметил, что законодательство позволяет выбирать форму захоронения.