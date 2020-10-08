Пермь, , 09:06 — REGNUM В Пермском крае решено проводить регулярные проверки пассажиров общественного транспорта и перевозчиков по соблюдению масочного режима и безопасной дистанции. Рейды планируется осуществлять дважды в неделю и привлекать к проверкам госавтоинспекторов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Мера предпринимается из-за роста заболеваемости и с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции. В ходе рейдов комиссия будет проверять соблюдение перевозчиками требований по обеспечению пассажиров автобусов средствами индивидуальной защиты и условий для сохранения безопасной дистанции между людьми. В случае выявления пассажиров без масок в отношении транспортных компаний будут возбуждать административные дела.

Стоит отметить, первые рейды, которые носили предупредительный характер, состоялись 5 и 6 октября. В автобусах и трамваях выявляли пассажиров, нарушающих масочный режим.

Добавим, размер штрафа для нарушителей (физлиц, должностных лиц и юрлиц) варьируется от 1 до 300 тысяч рублей.

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