Киев, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5397 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 8 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

По данным ресурса, за минувшие сутки жертвами коронавирусной пневмонии на Украине стали 93 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили 244 734 случая заражения коронавирусом, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 4690 пациентов, выздоровели более 108 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине зафиксировали 11-й летальный случай заражения коронавирусом в рядах ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине от COVID-19 скончался один силовик