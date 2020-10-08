Пекин, , 09:05 — REGNUM Северные районы Китая накроет холодный фронт, который принесёт резкое падение температур и сильные ветры в ближайшие несколько дней, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

На предстоящих выходных холодный фронт принесет снижение температур на севере Китая на 4−6 градусов Цельсия. Особенно это актуально для Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе, а также ряда регионов на севере и северо-востоке Китая. Кое-где ожидается падение температуры на 8 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

В ряде районов провинций Сычуань, Шэньси и Ганьсу ожидаются сильные дожди с более низкими чем обычно для этого времени года температурами в течение ближайших десяти дней, отметили в центре.